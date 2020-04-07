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Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

Кабмин РФ регулярно контактирует с Путиным по вопросам поддержки россиян

 Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

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13:06   7 Апреля 2020
Россия

Песков назвал неприемлемыми попытки США "приватизировать" космос

Песков назвал неприемлемыми попытки США "приватизировать" космос

Любые попытки провести "приватизацию" космоса нельзя считать приемлемыми, в том числе со стороны США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал приказ американского лидера Дональда Трампа, которым он разрешил гражданам страны вести коммерческую добычу в космическом пространстве. Вместе с тем пресс-секретарь главы РФ не уточнил, можно ли данные действия считать попыткой "приватизации".

По словам Пескова, случившееся должны изучить юристы, после чего этому можно будет дать соответствующую оценку.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #песков #трамп #космос #приватизация

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