Песков назвал неприемлемыми попытки США "приватизировать" космос

Любые попытки провести "приватизацию" космоса нельзя считать приемлемыми, в том числе со стороны США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал приказ американского лидера Дональда Трампа, которым он разрешил гражданам страны вести коммерческую добычу в космическом пространстве. Вместе с тем пресс-секретарь главы РФ не уточнил, можно ли данные действия считать попыткой "приватизации".

По словам Пескова, случившееся должны изучить юристы, после чего этому можно будет дать соответствующую оценку.