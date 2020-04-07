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 Ученые рассказали об опасности коронавируса для новорожденных

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Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

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13:02   7 Апреля 2020
Общество

Путин проведет телеконференцию по ситуации с коронавирусом

Путин проведет телеконференцию по ситуации с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обсуждение состоится во вторник, 7 марта, в режиме телеконференции. Владимир Путин совместно с экспертами обсудят развитие ситуации с COVID-19 в стране, а также процесс разработки вакцины и необходимые меры по профилактике.

В совещании примут участие профильные руководители и главы государственных ведомств, а также представители медицинских учреждений и научно-исследовательских организаций. Песков добавил, что состоится обмен мнениями, а само обсуждение пройдет в безопасном режиме телеконференции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#владимир путин #песков #совещание #коронавирус

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