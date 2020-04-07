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 РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

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13:02   7 Апреля 2020
Россия

Юрист Соловьев призвал правительство РФ запретить двойное гражданство

Юрист Соловьев призвал правительство РФ запретить двойное гражданство

Юрист Иван Соловьев призвал правительство прописать запрет на двойное гражданство в Конституции РФ.

Юрист объяснил свое мнение тем, что такое решение стало бы дополнительным источников доверия к действующей власти со стороны россиян, пишет NEWS.ru.

По мнению Соловьева, запрет на двойное гражданство необходимо закрепить в регламентах для госслужащих. Соловьев считает, что сотрудникам органов власти не следует иметь иностранное гражданство. Это повысит уровень патриотичности у каждого гражданина РФ.

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Автор: Яна Либерман
#гражданство рф #двойное гражданство #конституция рф

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