Юрист Соловьев призвал правительство РФ запретить двойное гражданство

Юрист Иван Соловьев призвал правительство прописать запрет на двойное гражданство в Конституции РФ.

Юрист объяснил свое мнение тем, что такое решение стало бы дополнительным источников доверия к действующей власти со стороны россиян, пишет NEWS.ru.

По мнению Соловьева, запрет на двойное гражданство необходимо закрепить в регламентах для госслужащих. Соловьев считает, что сотрудникам органов власти не следует иметь иностранное гражданство. Это повысит уровень патриотичности у каждого гражданина РФ.