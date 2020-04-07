В Госдуме предложили управляющим компаниям снизить квартплату для жителей ветхих домов

Региональные власти поддержат управляющие компании субсидиями на содержание и ремонт аварийного жилья, если те снизят цену за эту услугу для потребителей. Соответствующий законопроект предложил внести в Госдуму РФ депутат Михаил Чернышев.

Он рассказал, что в думский комитет по жилищной политике и ЖКХ поступают жалобы от жителей ветхих и аварийных домов на дороговизну обслуживания жилья управляющими компаниями.

Чернышев объяснил, что в аварийных домах из-за их изношенности стоимость содержания обходится дороже, поэтому на их обслуживание приходится тратить больше денег, чем в новых домах. Вследствие чего кварплата для проживающих в старом фонде зачастую выше, чем в новостройках, а качество услуг, наоборот, ниже, поскольку текущий ремонт не позволяет решить накопившиеся в доме проблемы.

Усложняет ситуацию и то, что большинство жителей таких домов – это малообеспеченные люди, которые не могут улучшить свои жилищные условия.

"Это несправедливо", – подчеркнул парламентарий.

Для того, чтобы снизить нагрузку на жителей, депутаты разработали законопроект, согласно которому регионы получают право направлять субсидии управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием аварийного жилья. В свою очередь, управляющие компании должны будут снизить тарифы на текущие работы по дому для жильцов. Уровень снижения платы будет зависеть от суммы регионально субсидии, передает "Парламентская газета".