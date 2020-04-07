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12:57   7 Апреля 2020
Россия

Кремль прокомментировал информацию о "закрытии" ряда регионов РФ из-за коронавируса

Кремль прокомментировал информацию о "закрытии" ряда регионов РФ из-за коронавируса

Кремль не видит противоречий в заявлениях, ранее сделанных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым относительно "закрытия" отдельных регионов из-за коронавируса.

Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Мишустин напомнил о том, что административные границы субъектов РФ должны быть открыты. Комментируя это заявление, Кадыров отметил, что в случае с республикой ограничения действуют только для граждан, не имеющих прописки в регионе. Также въезд разрешен для транзитного транспорта и автомобилей, доставляющих продукты питания и медикаменты.

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Автор: Яна Либерман
#песков #кадыров #мишустин #коронавирус

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