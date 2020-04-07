Названы продукты, которые могут подорожать из-за коронавируса

Увеличение стоимости на продукты питания в России может составить 15-20%. Об этом заявил исполнительный директор "Роспродсоюза" Дмитрий Востриков.

Такая ситуация, вероятно, сложится в стране в ближайшие две недели, цитируют Вострикова "Известия". Причина – крупнейшие поставщики товаров хотят пересмотреть закупочные цены в условиях коронавирусной пандемии и турбулентности на валютном рынке.

Подорожание на 20% ожидается для кофе, какао, чая и некоторой консервированной продукции, так как данные товары непосредственно связаны с курсом американского доллара. Ценник может подняться и на макаронные изделия (на 5-15%). Также из-за увеличения транспортных расходов производители могут поднять стоимость на хлеб и другие товары, в производстве которых используют муку и зерно.

Производители, подчеркнул Востриков, уже проинформировали торговые сети об изменении ценовой политики в ближайшее время. При этом ФАС, которая жестко контролирует ситуацию в магазинах, проверила предложения поставщиков, поэтому о спекуляциях в условиях коронавируса речи не идет.