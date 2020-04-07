COVID-19 подтвердился у 11 жителей Пермского края

Коронавирусная инфекция обнаружилась у 11 жителей Перми. Среди заболевших оказался главврач онкодиспансера Максим Мезенц. Также инфекцию обнаружили у его жены.

Супруги вернулись из отпуска за границей. Муж с женой находятся на самоизоляции. Главный врач прибывает в больнице в отдельном боксе. Также на наличие коронавируса были проверены все, кто находился в контакте с врачом и его супругой. У них COVID-19 обнаружен не был.

Об этом сообщили власти региона в своем официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с пандемией.