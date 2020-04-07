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12:34   7 Апреля 2020
Общество

COVID-19 подтвердился у 11 жителей Пермского края

COVID-19 подтвердился у 11 жителей Пермского края

Коронавирусная инфекция обнаружилась у 11 жителей Перми. Среди заболевших оказался главврач онкодиспансера Максим Мезенц. Также инфекцию обнаружили у его жены. 

Супруги вернулись из отпуска за границей. Муж с женой находятся на самоизоляции. Главный врач прибывает в больнице в отдельном боксе. Также на наличие коронавируса были проверены все, кто находился в контакте с врачом и его супругой. У них COVID-19 обнаружен не был.

Об этом сообщили власти региона в своем официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с пандемией.

COVID-19 подтвердился у 11 жителей Пермского края

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Автор: Юлия Яковлева
#пермский край #пандемия #коронавирус

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