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13:53   7 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Карасев рассказал, почему на Украине скоро начнутся «ожесточенные протесты»

Карасев рассказал, почему на Украине скоро начнутся «ожесточенные протесты»

Трудовые мигранты, которые массово возвращаются на Украину из-за разразившейся во всем мире эпидемии коронавируса, могут стать причиной роста социальной напряженности в стране.

Такое мнение во вторник высказал директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев, слова которого приводит издание «Известия».

«Раньше как было? Не нравилось людям на Украине – они собирали вещи и уезжали. Государству это тоже было удобно. Можно было воровать и ни за что не отвечать», — заявил эксперт.

Теперь же, по его словам, эта «лавочка» оказалась прикрыта, в результате чего отношения государства и общества будут пересмотрены. В результате усилятся протестные настроения. Также Киселев предположил, что теперь в украинской политике националисты отойдут на второй план, а вперед выступят левые силы, способные на социальный протест.

Карасев рассказал, почему на Украине скоро начнутся «ожесточенные протесты»

«Заробитчане [украинцы, уезжающие на заработки за границу] обладают повышенной социальной активностью. Это те люди, которые за возможность зарабатывать в Европе уже устроили два майдана. Новые выступления могут быть не менее ожесточенными», — подчеркнул политолог.

Ранее издание «ПолитНавигатор» приводило мнение экспертов о том, что Европа может воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса, чтобы под предлогом защиты от эпидемии начать избавляться от заробитчан и мигрантов.

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Автор: Александр Люблинский
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