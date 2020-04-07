Ситуация в Сирии: удар по САА в Алеппо, конфуз с главарем боевиков в Идлибе

Бандформирования в сирийской провинции Идлиб несут ощутимые потери из-за своего стремления оградить собственные позиции от правительственных войск.

Действия Сирийской арабской армии (САА) не отличаются агрессивностью, однако даже на фоне относительного затишья ситуация в стране способствует новым потерям в рядах боевиков. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, в провинции Идлиб произошел конфуз с главарем боевиков, в результате которого он погиб у поселения Сфухон, находящегося рядом с линией разграничения.

Источником отмечается, что ранее боевики для недопущения прорыва своих позиций бойцами САА произвели минирование данной местности, где в последствии на одной из мин и подорвался их главарь. Одновременно с этим в западной части провинции отмечаются новые вооруженные провокации джихадистов. В ответ части САА подавляют огневые точки противника ударами артиллерии. В частности, бойцы сирийской армии подвергли артобстрелу исламистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра». При этом отмечается, что боевики перед этим совершили вооруженную провокацию у населенного пункта Бдама.

Также источником отмечается, что удары исламистов по частям САА в Алеппо провоцируют ответные меры со стороны сирийской армии. В итоге артиллерия правительственных войск в последнее время активно использовалась для подавления огневых точек террористов, расположенных в окрестностях поселений Кафр-Амма и Такад. Одновременно с этим в издании указывается на значительное ухудшение положения мирного населения на подконтрольных протурецким силам землях провинции. В качестве иллюстрации произвола со стороны этих вооруженных формирований сообщается о том, что в городе Африн из своих домов было выселено несколько семей, а их недвижимость была продана.

Ранее сообщалось, что курдские боевики активно вступали в противостояние с протурецкими группировками в Заевфратье.