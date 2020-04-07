ФМБА начало исследовать препараты для лечения пациентов с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России приступило к клиническим испытаниям лекарств "Мефлохин", "Гидроксихлорохин" и "Калидавир" для лечения людей с COVID-19.

Тестирование пройдет в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна. Обязательно пациенты с коронавирусом должны дать свое письменное согласие на тесты.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. В РФ количество инфицированных превысило семь тысяч человек. Вылечились и выписались из больниц более 490 человек.