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РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

 Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

 Ситуация в Сирии: удар по САА в Алеппо, конфуз с главарем боевиков в Идлибе

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12:11   7 Апреля 2020
Общество

ФМБА начало исследовать препараты для лечения пациентов с коронавирусом

ФМБА начало исследовать препараты для лечения пациентов с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России приступило к клиническим испытаниям лекарств "Мефлохин", "Гидроксихлорохин" и "Калидавир" для лечения людей с COVID-19.

Тестирование пройдет в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна. Обязательно пациенты с коронавирусом должны дать свое письменное согласие на тесты.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. В РФ количество инфицированных превысило семь тысяч человек. Вылечились и выписались из больниц более 490 человек. 

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Автор: Юлия Яковлева
#лекарство #фмба #коронавирус

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