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РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

 Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

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Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

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12:10   7 Апреля 2020
Общество

Двухлетний ребенок на Кубани заразился коронавирусом

Двухлетний ребенок на Кубани заразился коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае заявили, что двухлетний ребенок заразился коронавирусом.

Оказалось, что малыш стал одним из 11 новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. По последним данным, по всей стране зарегистрировано более 7 000 зараженных. За минувшие сутки было зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. Более 500 человек выздоровели и сдали отрицательный анализ: они были выписаны из больницы после успешного лечения. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #инфекция #коронавирус

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