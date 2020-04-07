Двухлетний ребенок на Кубани заразился коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае заявили, что двухлетний ребенок заразился коронавирусом.

Оказалось, что малыш стал одним из 11 новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. По последним данным, по всей стране зарегистрировано более 7 000 зараженных. За минувшие сутки было зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. Более 500 человек выздоровели и сдали отрицательный анализ: они были выписаны из больницы после успешного лечения.