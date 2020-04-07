Депутат Рады назвал один из новых законопроектов легализацией преступлений Порошенко

Верховная рада достаточно быстро утвердила проект закона "Об отдельных вопросах функционирования банковской системы". По мнению депутата Александра Дубинского, этот документ легализует преступления экс-главы Украины Петра Порошенко.

Своим мнением Дубинский поделился с журналистами телеканала NewsOne, пишет "ПолитНавигатор". По словам парламентария, документ, призванный запретить возврат национализированных кредитных организаций страны, содержит упоминание об этом всего в нескольких абзацах. Вместе с тем в законопроекте нарушается одна из норм Конституции.

Речь идет о норме, устанавливающей, что закон не имеет обратной силы. Другими словами, содержание основного закона страны, по мнению Дубинского, воспринимается относительно.

Депутат Рады указал на то, что названный документ по своей сути легализует преступные действия Порошенко и его подчиненных, которые фактически уничтожили 110 банков. Эти организации были признаны банкротами, а их активы направлены в Фонд гарантирования вкладов, который подвергся разворовыванию.

То есть процедура банкротства была фиктивной. В общей сложности злоумышленники могли завладеть 0,5 трлн гривен.