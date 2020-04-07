Полиция обнаружила в даркнете «Банк России», печатавший фальшивые деньги

Сотрудники внутренних органов России обнаружили в даркнете магазин под названием «Банк России», который занимался фальшивомонетничеством. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на министерство.

Отмечается, что злоумышленники успели запустить в оборот порядка миллиарда фальшивых рублей за год работы. Местом «производства», по данным «Ъ», стала Нижегородская область. Из нее высококачественные подделки высылались почти во все российские регионы.

Сотрудники ведомства задержали пятерых мошенников, большинство обвиняемых признали вину. Всего по делу об изготовлении поддельных купюр и участии в преступном сообществе проходят несколько десятков фигурантов из 30 регионов. При обыске на нижегородском «производстве» полиция изъяла ноутбуки, макеты банкнот и средства для печати.