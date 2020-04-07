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РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

РЖД по соображениям безопасности вводит дистанцию для пассажиров поездов

 Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Англия не запрашивала помощи у России для лечения Бориса Джонсона от коронавируса
Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

Новые меры правительства РФ на фоне коронавируса сориентированы на населении и бизнесменах

 Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19

Путин обсудил с премьером Эфиопии международную борьбу с COVID-19
В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

 Ситуация в Сирии: удар по САА в Алеппо, конфуз с главарем боевиков в Идлибе

Ситуация в Сирии: удар по САА в Алеппо, конфуз с главарем боевиков в Идлибе
12:03   7 Апреля 2020
Общество

Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

Правительство Российской Федерации не может вернуть всех россиян из США домой, так не удается сформировать полноценные списки людей, нуждающихся в помощи, объяснил дипломат Анатолий Антонов.

Россиянам, которые оказались за границей во время пандемии коронавирусной инфекции, необходимо оставить заявку на едином портале "Госуслуги". Эксперты специально создали раздел, в котором можно оставить заявления на оказание помощи, в том числе на выезд из-за рубежа спецрейсом.

Многие граждане РФ, находящиеся в США, пока не спешат воспользоваться этой возможностью. На данный момент не набирается людей даже для того, чтобы прислать один самолет для вывоза людей, сообщил Антонов в Facebook. Правительство России готово отправить специальный рейс, когда о помощи попросит достаточное число граждан.

Эксперты Росконтроля развенчали восемь основных мифов о коронавирусе. В частности, они объяснили, как не может передаваться болезнь и как лишний раз себя от нее обезопасить. Последнюю актуальную информацию о пандемии также необходимо отслеживать на официальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #рф #коронавирус

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