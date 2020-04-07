Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

Правительство Российской Федерации не может вернуть всех россиян из США домой, так не удается сформировать полноценные списки людей, нуждающихся в помощи, объяснил дипломат Анатолий Антонов.

Россиянам, которые оказались за границей во время пандемии коронавирусной инфекции, необходимо оставить заявку на едином портале "Госуслуги". Эксперты специально создали раздел, в котором можно оставить заявления на оказание помощи, в том числе на выезд из-за рубежа спецрейсом.

Многие граждане РФ, находящиеся в США, пока не спешат воспользоваться этой возможностью. На данный момент не набирается людей даже для того, чтобы прислать один самолет для вывоза людей, сообщил Антонов в Facebook. Правительство России готово отправить специальный рейс, когда о помощи попросит достаточное число граждан.

Эксперты Росконтроля развенчали восемь основных мифов о коронавирусе. В частности, они объяснили, как не может передаваться болезнь и как лишний раз себя от нее обезопасить. Последнюю актуальную информацию о пандемии также необходимо отслеживать на официальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.