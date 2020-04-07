Трамп недоволен решением Индии запретить поставки лекарств в США на фоне коронавируса

Соединенные Штаты могут принять в отношении Индии ответные меры, если она введет запрет на поставки лекарственных препаратов в Америку на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщил глава США Дональд Трамп.

Некоторое время назад индийский премьер-министр Нарендра Моди решил приостановить поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в другие государства, в том числе в Америку.

По словам Трампа, он недоволен этим решением и удивлен, поскольку у Соединенных Штатов Америки очень хорошие отношения с Индией. Об этом сообщило ТАСС.

США работают над формированием национального запаса лекарственного препарата против малярии в целях борьбы с коронавирусной инфекцией и накопили уже 29 миллионов доз. Америка производит медикамент сама, а также планирует его приобретение в ряде других государств.