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11:24   7 Апреля 2020
Россия

В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса

В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом и кризис, спровоцированный пандемией, станут причиной роста банкротства в России в 2021 году. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные единого федерального реестра "Федресурс".

Так, российские суды с января по март текущего года признали банкротами свыше 22 тысяч человек, а это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 2019 год суды признали финансовую несостоятельность около 69 тысяч российских граждан. При этом наибольшее количество банкротств зарегистрировано в Пермском и Краснодарском края, а также в Ростовской и Новосибирской областях.

Подобную тенденцию в "Федресурсе" объяснили судебной практикой, а также распространением информации о процедуре банкротства. Однако "коронавирусный кризис" в будущем может спровоцировать новую волну.

В телеобращении к нации президент России Владимир Путин сообщил о необходимости поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы минимизировать риски от последствий, вызванных COVID-19. В связи с этим Государственная дума приняла решение ускорить обсуждение поправок в законопроект о банкротстве физических лиц.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус

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