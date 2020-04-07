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11:09   7 Апреля 2020
Общество

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 44 регионах России

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 44 регионах России

Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил о новых случаях диагностирования китайской коронавирусной инфекции. Они были зарегистрированы в 44 российских регионах.

По последней информации, за прошедшие сутки у 1154 человек, сделавших тест на COVID-19, анализы оказались положительными. Больше всего инфицированных находится в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Далее следует Брянская и Калининградская области.

Сейчас в Российской Федерации выявлено 7 497 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами болезни стали 58 граждан. При этом 494 пациента полностью выздоровели и выписались из больниц.

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Автор: Илья Романович
#россия #регионы #коронавирус

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