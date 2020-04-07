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11:09   7 Апреля 2020
Технологии

Xbox Series X получит восемь эксклюзивных игр на старте

Xbox Series X получит восемь эксклюзивных игр на старте

Полноценная презентация нового поколения игровой консоли Xbox состоится в ближайшее время, заявил глава Xbox Фил Спенсер.

Фотографии консоли были слиты в сеть инсайдерами еще в прошлом году. Впоследствии были обнародованы технические особенности игровой приставки и ее основные характеристики. О стоимости Xbox Series X пока не объявлялось официально, пользователи только делают свои предположения по поводу цены. Также представители компании пока не рассказали об особенностях продукта и эксклюзивных играх.

В интервью IGN глава Xbox заявил, что на старте продаж Xbox Series X не будет предлагаться много игр. Такое решение связано с желанием дать пользователю ознакомится со всеми выпущенными проектами. Спенсер намекнул, что количество не так важно, как качество. Он добавил, что Xbox Series X на старте продаж получит не менее восьми эксклюзивных игр. Фанатам остается надеяться, что их качество превзойдет все ожидания. 

Обновленная Resident Evil 3 вышла совсем недавно. Однако в Capcom уже задумываются над ремейком еще одной части серии.

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Автор: Яна Либерман
#презентация

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