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11:04   7 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

Военные медики из России приступили к приему пациентов с симптомами COVID-19 в столице Сербии, заявили в Минобороны РФ.

По информации ФАН, после проведения дезинфекционных мероприятий в медицинском центре имени Драгиша Мишовича, расположенного в Белграде, там начали принимать сербских граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Осмотр пациентов осуществляется двумя бригадами медработников, предварительно изучивших особенности работы сербских врачей и местного оборудования.

Правительство Сербии дало высокую оценку помощи, оказываемой Россией, отметив загруженность сербских медиков на фоне пандемии COVID-19. Также в российском министерстве обороны добавили, что российские врачи были направлены и в другие города государства.

Как передает "Царьград", в МЧС назвали меры, которые необходимо предпринимать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом по возвращении домой из магазина или других людных мест.

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Автор: Илья Романович
#россия #сербия #коронавирус #COVID-19

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