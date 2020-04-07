Жителям Приморья не понадобятся СМС-пропуска для передвижения по улицам

Гражданам, живущим в Приморье, не нужно иметь СМС-пропуска для передвижения, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.

Чтобы передвигаться, достаточно паспорта и справки от работодателя, пояснил он. На всем Дальнем Востоке на прошлой неделе ввели режим самоизоляции. Он призван свести на нет распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил выделить более 1 000 000 000 рублей на закупку средств индивидуальной защиты.

С 7 апреля власти Приморья ввели режим передвижения по специальным СМС-пропускам. Однако многие жители не смогли получить оповещение, так как портал госуслуг не отвечал на их запросы. Сейчас специалисты формируют список организаций, которые могут работать в условиях режима самоизоляции. В ближайшее время должна заработать интернет-платформа, через которую работодатели смогут подать заявку в этот список.

В Приморском крае 7 апреля скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Речь идет о 62-летнем мужчине, который в марте прилетел из Египта. Долгое время на тест на коронавирус показывал отрицательный результат. Впоследствии у пациента стремительно развилась пневмония. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.