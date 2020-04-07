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10:54   7 Апреля 2020
Россия

Кабмин внес в ГД законопроект, упрощающий получение паспорта РФ для иностранцев

Кабмин внес в ГД законопроект, упрощающий получение паспорта РФ для иностранцев

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить российский паспорт без отказа от первого гражданства. Соответствующий документ появился на сайте кабмина во вторник, 7 апреля.

Законопроект предлагает создать максимально благоприятные условия для постоянного проживания иностранцев на территории страны и получения ими гражданства в случае, если они способны к успешной интеграции в российское сообщество.

Речь идет о том, чтобы позволить зарубежным гражданам получить российский паспорт без отказа от первого гражданства. На сегодняшний день это является одним из условий получения российского гражданства, отмечается в пояснительной записке. 

Ранее телеканал RT перечислил самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса. Среди них оказались официанты, повара, охранники и уборщики.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #гражданство #кабмин

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