Более десяти пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в РФ

Российские врачи зафиксировали за минувшие сутки 11 летальных исходов среди пациентов, имевших диагноз COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Наибольшее количество умерших — пять человек — отмечается в Подмосковье. На втором месте Москва, где скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число погибших с COVID-19 в РФ составляет 58 человек.

Общее количество пациентов в РФ с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 7497 человек. Медики также сообщают, что 494 человека полностью побороли заболевание и были выписаны домой. Известно, что тест на коронавирус был проведен в России более 795 тысяч раз. Инфекция была обнаружена в 81 российском регионе.