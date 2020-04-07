Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

 В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса

В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса
Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Трамп недоволен решением Индии запретить поставки лекарств в США на фоне коронавируса

Трамп недоволен решением Индии запретить поставки лекарств в США на фоне коронавируса

 Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+
Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

Посол РФ в США назвал причины отсрочки доставки россиян на родину

 В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса

В России ожидается рост банкротств в 2021 году из-за коронавируса
Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

Военные медики из РФ начали осмотр пациентов с симптомами COVID-19 в Сербии

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Трамп недоволен решением Индии запретить поставки лекарств в США на фоне коронавируса

Трамп недоволен решением Индии запретить поставки лекарств в США на фоне коронавируса

 Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+
10:53   7 Апреля 2020
Россия

Более десяти пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в РФ

Более десяти пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в РФ

Российские врачи зафиксировали за минувшие сутки 11 летальных исходов среди пациентов, имевших диагноз COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Наибольшее количество умерших — пять человек — отмечается в Подмосковье. На втором месте Москва, где скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число погибших с COVID-19 в РФ составляет 58 человек.

Общее количество пациентов в РФ с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 7497 человек. Медики также сообщают, что 494 человека полностью побороли заболевание и были выписаны домой. Известно, что тест на коронавирус был проведен в России более 795 тысяч раз. Инфекция была обнаружена в 81 российском регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...