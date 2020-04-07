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10:49   7 Апреля 2020
Общество

Коронавирус не повлияет на проведение ЕГЭ

Коронавирус не повлияет на проведение ЕГЭ

Ситуация с коронавирусом не помешает провести госэкзамен в России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ходе брифинга министр заявил, что у правительства нет планов отменять государственный экзамен. Министерство просвещения при содействии Рособрнадзора подготовило проект расписания проведения ЕГЭ. Первый экзамен запланирован на 8 июня.

По словам Кравцова, сейчас рассматривается возможность продления учебного года для учащихся 11 классов. Продление учебного года до 8 июня может быть связано с проведением ЕГЭ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #егэ #коронавирус

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