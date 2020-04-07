Коронавирус не повлияет на проведение ЕГЭ

Ситуация с коронавирусом не помешает провести госэкзамен в России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ходе брифинга министр заявил, что у правительства нет планов отменять государственный экзамен. Министерство просвещения при содействии Рособрнадзора подготовило проект расписания проведения ЕГЭ. Первый экзамен запланирован на 8 июня.

По словам Кравцова, сейчас рассматривается возможность продления учебного года для учащихся 11 классов. Продление учебного года до 8 июня может быть связано с проведением ЕГЭ.