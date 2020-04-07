Российские врачи зафиксировали около тысячи новых случаев COVID-19

Медикам удалось выявить 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки, приводит статистику сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно официальным данным, всего в России диагноз COVID-19 был поставлен 7 497 раз. Также известно, что 494 человека успешно излечились от заболевания и были выписаны из медучреждений.

Российское правительство прилагает все усилия для борьбы с инфекцией не только на территории государства, но и помогает в этом зарубежным странам. К примеру, самолеты с врачами, оборудованием и медикаментами были отправлены властями РФ в помощь Италии и Сербии. Также самолеты с гуманитарной помощью из РФ прибыли и в США, где отмечается наибольшее количество зараженных COVID-19.