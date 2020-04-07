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10:17   7 Апреля 2020
Политика

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не закрывал регион для поставок продуктов, лекарств и медицинского оборудования. Через Чечню также продолжает двигаться транзитный транспорт.

Ограничительные меры не влияют на логистику, написал в своем Telegram-канале Кадыров. Он подчеркнул, что никогда не собирался закрывать границы для товаров первой необходимости. Кадыров уверен, что в регион не следует впускать только людей без прописки, чтобы более эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.

По словам Кадырова, инфекцию в республику уже завезли: коронавирусом больны 16 местных жителей, одна женщина скончалась. Сейчас с 20 часов вечера до 8 утра в Чечне запрещено выходить на улицу и передвигаться на транспорте. 

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Автор: Василий Пименов
#кадыров #чечня #коронавирус

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