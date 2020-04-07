В Finansavisen рассказали об «экстремальной ситуации» на рынке нефти

Эпидемия коронавируса усугубила и без того очень сложную ситуацию на нефтяном рынке. По оценке норвежского аналитика Хельгене Андре Мартинсена, ситуация никогда не была такой экстремальной.

Мнение нефтяного аналитика финансовой группы DNB во вторник приводит издание Finansavisen.

«И с точки зрения динамики цен, и с точки зрения того, как выглядит физический рынок нефти, эта ситуация самая экстремальная на моей памяти», — заявил Хельге Андре Мартинсен.

Цены на нефть обрушились в начале марта текущего года после провала переговоров о дальнейшем сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+. Саудовская Аравия, не добившись от России согласия дополнительно снизить объемы добываемой нефти, заявила о разрыве сделки, пригрозив залить рынки дешевым сырьем.

На фоне общего снижения потребления нефти в мире из-за эпидемии коронавируса, которая привела к закрытию многих производств, демпинг Саудовской Аравии привел к обрушению цен на нефть.

«По нашим оценкам, мировой спрос на нефть упал на 25%, то есть на 100 миллионов баррелей», — отметил Мартинсен.

В США, где себестоимость добычи сланцевой нефти, гораздо выше, чем стоимость нефтедобычи в России и Саудовской Аравии, множество частных нефтяных компаний оказались на грани банкротства. В связи с этим, американский лидер Дональд Трамп призвал Москву и Эр-Рияд прийти к соглашению и составить план стабилизации рынка нефти. С этой целью на понедельник, 6 апреля, была назначена видеоконференция в формате ОПЕК+, которую затем перенесли на 9 апреля.

Целью переговоров является достижение нового соглашения об общем сокращении объемов нефтедобычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки. По мнению многих аналитиков, такое соглашение действительно может быть заключено, но лишь в том случае, если участие в нем примут и страны, ранее не бравшие на себя обязательств по ограничению нефтедобычи – США, Канада и Бразилия.

«Будет очень интересно посмотреть, как они распределят между собой, кому насколько урезать добычу, и решат, от какого уровня отталкиваться. Это очень серьезное вмешательство в дела рынка», — отметил норвежский аналитик.

По мнению Мартинсена, сокращения нефтедобычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки может оказаться недостаточно, так как спрос на нефть на мировых рынках сократился на 25 миллионов.

«Видите, нефтяной рынок никогда не бывает в абсолютном равновесии. Проблема в том, что сейчас этот дисбаланс чересчур большой. Ранее он составлял максимум два миллиона баррелей, а сейчас речь может идти примерно о 20 миллионах», — заявил он.

Тем не менее, появившаяся надежда на скорое заключение нового соглашения ОПЕК+ привела к тому, что нефть марки Brent ко вторнику подорожала до 34,89 долларов за баррель, впервые поднявшись до такого уровня с 13 марта. Напомним, в начале текущего года за баррель нефти марки Brent давали 66 долларов, а в конце минувшей недели — всего 20.

Однако, норвежский нефтяной аналитик Мартинсен высказывает опасения, что если склады переполнятся, цена на сырую нефть вновь упадет.