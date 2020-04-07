Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

 Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус

Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус
Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

 Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь
Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

 Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус

Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус
Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

 Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь
10:02   7 Апреля 2020
Россия

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

В Роскосмосе восприняли указ американского президента Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне как экспроприацию космического пространства, заявил замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По словам Савельева, этот указ вряд ли станет поводом для плодотворного сотрудничества по вопросу добычи полезных ископаемых на Луне. США пытаются захватить космическое пространство, пишет РИА Новости

Савельев считает, что из подобного настроя США ничего хорошего не выйдет, так как в истории космонавтики уже были случаи, когда страны пытались занять космические территории в собственных интересах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...