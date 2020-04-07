Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

В Роскосмосе восприняли указ американского президента Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне как экспроприацию космического пространства, заявил замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По словам Савельева, этот указ вряд ли станет поводом для плодотворного сотрудничества по вопросу добычи полезных ископаемых на Луне. США пытаются захватить космическое пространство, пишет РИА Новости.

Савельев считает, что из подобного настроя США ничего хорошего не выйдет, так как в истории космонавтики уже были случаи, когда страны пытались занять космические территории в собственных интересах.