Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов Лондонской биржи поднялась на 3%, до 34,04 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки.

Майские фьючерсы нефти WTI росли более чем на 3% – до отметки 27 долларов за баррель.

В четверг, 9 апреля, должны пройти переговоры альянса ОПЕК+, на которых стороны будут обсуждать новое соглашение о сокращении добычи нефти с целью стабилизировать рынок.

Напомним, что 6 марта в Вене страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи, ни о продлении договора на действующих условиях. В результате 9 марта цены на нефть обвалились. Кроме того, на падение стоимости сырья оказало влияние снижение спроса из-за пандемии коронавируса.