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10:00   7 Апреля 2020
Весь мир

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ранее помещенного в отделение интенсивной терапии, за ночь не изменилось. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Канцелярия главы британского правительства сообщила в понедельник о том, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Как сообщал телеканал Sky News, 55-летний премьер находится в сознании, но его поместили в реанимацию.

Врачи сделали это в качестве меры предосторожности, если вдруг Джонсону понадобится искусственная вентиляция легких. Пока что он не подключен к аппарату ИВЛ, но ранее получал кислород через маску. Симптомы COVID-19 у британского премьера сохраняются уже более десяти дней. 

Ранее телеканал "Царьград" сообщил, что Джонсону стало хуже. Кроме того, его беременная подруга Кэрри Саймондс тоже заразилась коронавирусом. Однако она заявила, что после семи дней болезни стала чувствовать улучшения. 

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Автор: Ирина Большунова
#великобритания #джонсон #коронавирус

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