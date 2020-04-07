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9:52   7 Апреля 2020
Весь мир

Трамп не поверил советнику, предупреждавшему о пандемии коронавируса еще в январе

Трамп не поверил советнику, предупреждавшему о пандемии коронавируса еще в январе

Американский президент Дональд Трамп еще 29 января получил предупреждение об опасности распространения коронавирусной инфекции от главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, но меры по борьбе начал предпринимать гораздо позднее.

Об этом сообщает издание The New York Times. В распоряжение журналистов попала служебная записка Наварро, в которой он сообщает, что коронавирус "может обойтись США в триллионы долларов", а миллионы американцев рискуют заболеть или умереть. Наварро предупредил, что при худшем развитии сценария может разыграться пандемия.

В то время американский президент не стал предпринимать активные действия по борьбе с COVID-19, лишь ограничил поездки из Китая, а позже заявил, что никто не предполагал таких разрушительных последствий. По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США насчитывается 358 тысяч заболевших коронавирусом, скончались свыше 10,9 тысячи человек.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп

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