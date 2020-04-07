МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

Всемирный банк и Международный валютный фонд требуют от украинских законодателей внести изменения в недавно принятый закон о снятии моратория на продажу земли. Ситуацию прокомментировал украинский народный депутат Василий Нимченко.

Депутаты ВР Украины приняли законопроект, который предусматривает снятие запрета на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Иностранные инвесторы не смогут покупать земли до 2024 года. Об это информирует РИА ФАН.

По словам депутата Нимченко, представители МВФ и Всемирного банка не воспринимают редакцию этой законодательной инициативы также, как и частные инвесторы, которые спонсируют украинское государство. Телеканал RT сообщал, что противники закона о продаже земли могут обратиться в Конституционный суд Украины.