Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

 Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус

Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус
Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

 Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь
Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

Роскосмос скептически отнесся к указу Трампа о добыче ресурсов на Луне

 Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус

Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус
Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

Кадыров заявил, что Чечня открыта для поставки продуктов и медикаментов

 МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли
Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

Нефть дорожает в ожидании переговоров ОПЕК+

 Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь

Состояние болеющего COVID-19 премьера Британии не изменилось за ночь
9:09   7 Апреля 2020
Политика

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

МВФ и Всемирный банк требуют от Верховной рады изменить закон о рынке земли

Всемирный банк и Международный валютный фонд требуют от украинских законодателей внести изменения в недавно принятый закон о снятии моратория на продажу земли. Ситуацию прокомментировал украинский народный депутат Василий Нимченко.

Депутаты ВР Украины приняли законопроект, который предусматривает снятие запрета на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Иностранные инвесторы не смогут покупать земли до 2024 года. Об это информирует РИА ФАН.

По словам депутата Нимченко, представители МВФ и Всемирного банка не воспринимают редакцию этой законодательной инициативы также, как и частные инвесторы, которые спонсируют украинское государство. Телеканал RT сообщал, что противники закона о продаже земли могут обратиться в Конституционный суд Украины. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #киев #мораторий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...