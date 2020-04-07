Росконтроль рассказал, можно ли "съесть" коронавирус

Росконтроль развеял наиболее распространенные мифы об опасности заражения коронавирусом через продукты. Нехватка информации о вирусе, который еще до конца не исследован, порождает много различных слухов.

Многие люди при покупках в магазине не только боятся заразиться коронавирусом от других покупателей, но и опасаются, что вирус может оказаться на продуктах, которые они принесут домой. Однако инфекция - не бактерия, поэтому он может попасть на еду только если рядом с ней покашляет большой или потрогает ее руками, но даже в этом случае для размножения необходим живой носитель, отметили в Росконтроле.

Готовить еду можно при обычной температуре. Никаких особых мер для того, чтобы "убить" коронавирус, предпринимать не нужно. Содержаться в мясе, курице и других животных продуктах вирус не может. Несмотря на это, фрукты и овощи нужно тщательно мыть перед употреблением, при этом не нужно использовать никаких специальных средств, способных нанести вред желудку. Воды достаточно для того, чтобы избавиться от микробов и вирусов.

Заразиться от упаковки продукта можно, если потрогать его и после этого поднести руки к лицу. Хотя на практике такая вероятность крайне мала, в условиях пандемии уже все должны были усвоить, что трогать лицо нельзя, если вы не уверены в чистоте ваших рук. При этом заказывать еду на вынос из ресторанов гораздо безопаснее, чем ходить по магазинам, отметил Росконтроль.