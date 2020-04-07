Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

Российские эксперты рассказали о самых невостребованных профессиях во время карантина в связи с коронавирусной инфекцией.

Рекрутинговые агентства сообщают о резком падении спроса на профессии в сфере малого бизнеса во время пандемии коронавируса. Специалисты уточняют, что сейчас в списках невостребованных вакансий доминируют официанты, администраторы, охранники и уборщицы.

Специалисты также отмечают, что потеряли свою актуальность сотрудники в сфере фитнеса и гостиничного бизнеса. Странным остается то, что снизился спрос на медсестер, хотя их уровень заработной платы заметно поднялся.

По последним данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 6 343 человек. Пенсионеры позиционируются, как представители особой группы риска. Все рестораны общественного питания и другие общественные временно прекратили свою работу.