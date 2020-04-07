Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

 В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции

В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции
Цена нефти Brent поднялась выше $34 за баррель в преддверии переговоров ОПЕК+

Цена нефти Brent поднялась выше $34 за баррель в преддверии переговоров ОПЕК+

 Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

 В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции

В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции
Цена нефти Brent поднялась выше $34 за баррель в преддверии переговоров ОПЕК+

Цена нефти Brent поднялась выше $34 за баррель в преддверии переговоров ОПЕК+

 Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
8:35   7 Апреля 2020
Общество

Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

Эксперты назвали профессии, пользующиеся минимальным спросом во время карантина

Российские эксперты рассказали о самых невостребованных профессиях во время карантина в связи с коронавирусной инфекцией.

Рекрутинговые агентства сообщают о резком падении спроса на профессии в сфере малого бизнеса во время пандемии коронавируса. Специалисты уточняют, что сейчас в списках невостребованных вакансий доминируют официанты, администраторы, охранники и уборщицы.

Специалисты также отмечают, что потеряли свою актуальность сотрудники в сфере фитнеса и гостиничного бизнеса. Странным остается то, что снизился спрос на медсестер, хотя их уровень заработной платы заметно поднялся.

По последним данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 6 343 человек. Пенсионеры позиционируются, как представители особой группы риска. Все рестораны общественного питания и другие общественные временно прекратили свою работу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #карантин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...