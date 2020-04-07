Цена нефти Brent поднялась выше $34 за баррель в преддверии переговоров ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше 34 долларов за баррель, согласно данным лондонской биржи. Цены растут по причине ожидания рынка предстоящих переговоров ОПЕК+, которые намечены на четверг.

Североморская нефтяная смесь Brent на 7.40 мск по фьючерсным контрактам на июнь растет в цене на 3% и торгуется по $34,04 за баррель. Нефть марки WTI по майским фьючерсам между тем подорожала на 3,30%, до $26,94 за баррель, как свидетельствуют данные нью-йоркской биржи.

Переговоры ОПЕК+ в формате видеоконференции, которые изначально были запланированы на понедельник, решили перенести на 9 апреля. Представители крупнейших нефтедобывающих стран могут прийти к новому соглашению по сокращению добычи для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке энергоресурсов. Министрам ОПЕК+ предстоит определиться с квотами на нефтедобычу для каждой отдельной страны.