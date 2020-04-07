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7:59   7 Апреля 2020
Общество

В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции

В МЧС объяснили, как защититься от коронавирусной инфекции

Гражданам, вернувшимся домой после выхода на улицу нужно сменить одежду, вымыть тщательно обувь, прополоскать рот и промыть нос, сообщило МЧС. Средство индивидуальной защиты необходимо утилизировать, положив их в отдельный пакет, добавило ведомство.

МЧС России напомнило о важности мятья рук с мылом и теплой водой в течение 30 секунд. Также с мылом необходимо мыть лицо. Спасатели особенно подчеркивают важность соблюдения самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.

Власти Китая в декабре прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случая пневмонии, которые вызваны ранее неизвестным вирусом под названием COVID-19. Подробная и достоверная информация представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#мчс #пандемия #коронавирус

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