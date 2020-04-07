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7:28   7 Апреля 2020
Весь мир

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым закрепляется право американцев на добычу космических ресурсов. Также он распорядился в течение шести месяцев обсудить соответствующие соглашения с другими странами.

В Белом доме утверждают, что американцы должны иметь право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством.

"Космос законодательно и физически является доменом человеческой деятельности, и в Соединенных Штатах его не считают всеобщим достоянием", - прописано в соответствующем документе.

Также отмечается, что США хотят добиться международной поддержки в этом вопросе. Теперь Госдеп, а также другие министерства и ведомства должны провести переговоры на международном уровне для заключения соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах компаниями. 

США в новом постановлении выступают против Соглашения 1979 года о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое подписано не менее 20 странами.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #указ #космос #белый дом #луна

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