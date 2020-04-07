Неизвестные напали на штаб курдских SDF в Сирии

Неизвестные напали на штаб-квартиру курдских боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что штаб принадлежит "Демократическим силам Сирии" (SDF).

ФАН передает, что в ответ на эту атаку, которая предположительна могла быть осуществлена террористами ИГ (запрещенная в РФ организация), открыли настоящую бесприцельную пальбу. В результате этого от ранений скончались несколько мирных жителей.

Правительственные войска Сирии провели обыски в населенном пункте Меядин с целью предотвращения атак террористов. В ходе операции были задержаны несколько подозреваемых в связях с группировкой ИГ.