Депутат Смолин предложил Мишустину отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Депутат Олег Смолин предложил в 2020 году отменить ЕГЭ для выпускников школы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с предложением отменить Единственный Государственный Экзамен для учеников 11 класса из-за коронавируса. Данное предложение он озвучил премьер-министру Михаилу Мишустину.

"По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал.",- высказался политик.

По последним данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 6 343 человек. На данный момент, все школы и университеты перешли на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. В России введен режим карантина до 30 апреля.