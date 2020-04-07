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6:11   7 Апреля 2020
Армия

Российские военные завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Российские военные завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Завершилась модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка". Первый образец отправке в войска подготовили специалисты концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

Во время работ у "Малки" были заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также обновлению подлежали приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанцию. 

"Благодаря модернизации улучшились ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и другие основные характеристики орудия", - сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" РИА Новости.

В настоящее время орудие успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежность ходовой части, силовую установку и трансмиссию. В ходе испытаний была проверена надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

2С7М "Малка" - это модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х годах, его до сих пор считают одной из самых мощных пушек в мире. 2С7 имеет в оснащении 203-миллиметровую пушку, которую приняли на вооружение в 1975 году, первая модернизация состоялась в 1983-м.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #армия #военные #пушка

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