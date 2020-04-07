Правительство РФ планирует приостановить ввоз дешевого бензина
Правительство намерено отменить ввоз дешевого бензина на внутренний рынок.
Минэнерго России выступило с подобным предложением. Российское правительство поддержало данную инициативу. Об этом сообщает РБК.
Издание уточняет, что ограничительные меры будут введены в скором времени и продолжат свое действие до сентября 2020 года. Представители Минэнерго считают, что за это время сохранится низкий уровень цен на нефть.
Инвесторы негативно отреагировали на решение отложить сделку в рамках ОПЕК+. На торгах в понедельник, 6 апреля, цена на нефть марки Brent опускалась ниже $31 за баррель.