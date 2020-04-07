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5:46   7 Апреля 2020
Экономика

Правительство РФ планирует приостановить ввоз дешевого бензина

Правительство РФ планирует приостановить ввоз дешевого бензина

Правительство намерено отменить ввоз дешевого бензина на внутренний рынок.

Минэнерго России выступило с подобным предложением. Российское правительство поддержало данную инициативу. Об этом сообщает РБК.

Издание уточняет, что ограничительные меры будут введены в скором времени и продолжат свое действие до сентября 2020 года. Представители Минэнерго считают, что за это время сохранится низкий уровень цен на нефть.

Инвесторы негативно отреагировали на решение отложить сделку в рамках ОПЕК+. На торгах в понедельник, 6 апреля, цена на нефть марки Brent опускалась ниже $31 за баррель.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство #бензин #минэнерго

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