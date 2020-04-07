Госдеп отказал в помощи Ирану на фоне пандемии

США продолжат оказывать давление на Иран, игнорируя отмену действующих санкций из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Американское дипведомство упрекнуло иранские власти в попытке привлечь средства для спонсирования террористических операций под предлогом помощи в борьбе с распространением коронавируса. Госдепартамент заявил, что Тегеран проводит "ловкую кампанию", якобы пытаясь использовать ситуацию с COVID-19 в своих целях.

Вашингтон утверждает, что Иран с 2012 года "потратил" на спонсирование терроризма более 16 млрд долларов. В Госдепе при этом в очередной раз не представили никаких доказательств.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в марте заявил, что санкционное давление со стороны США в условиях пандемии коронавируса является медицинским терроризмом. По последним данным, за время эпидемии в исламской республике жертвами COVID-19 стали уже 3603 человека.