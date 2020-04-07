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Впервые с января ни один человек не умер от COVID-19 в Китае

 Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье
Правительство РФ планирует приостановить ввоз дешевого бензина

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4:49   7 Апреля 2020
Общество

Впервые с января ни один человек не умер от COVID-19 в Китае

Впервые с января ни один человек не умер от COVID-19 в Китае

Ни одного скончавшегося пациента с коронавирусом не зафиксировано в Китае за последние 24 часа, это произошло впервые с января этого года после начала пандемии COVID-19.

Комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что за сутки зарегистрировано 32 завозных зараженных, 89 пациентов выздоровели. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая заражения коронавирусом, 698 человек остаются на лечении. На 07.04.2020 в Китае зафиксировано 81 740 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 32 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Китае составляет 3 331 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#китай #пандемия #коронавирус

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