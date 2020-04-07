Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.

Продолжительное время тесты показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на COVID-19. Он вернулся на территорию РФ после отдыха в Египте.

Житель Арсеньева приехал из отпуска 18 марта. Его сразу же поместили под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь. Все тесты у пациента показывали отрицательный результат до 26 марта. Диагноз подтвердился лишь 27 марта. Позже течение болезни усугубилось пневмонией.

Третьего апреля сообщалось о первой смерти пациента с новым коронавирусом. Им оказался 52-летний мужчина с двусторонней пневмонией.