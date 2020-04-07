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3:59   7 Апреля 2020
Общество

ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате

ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате

Федеральная служба охраны (ФСО) провела опрос в 85 субъектах России и выяснила, как жители страны оценивают отечественную систему образования.

Выяснилось, что 70% опрошенных довольны традиционным форматом обучения; 23% считают, что уровень преподавания в России — выше среднего, еще 55,4% оценили его как средний, пишет ФАН.

Респонденты также поделились своими мыслями, как улучшить российское образование. Половина из них считает, что повышение заработной платы существенно бы повысило качество обучения. Около 46% уверены, что учителей, имеющих успевающих учеников, нужно поощрять, так как это также поднимет планку образования в стране.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #образование #фсо

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