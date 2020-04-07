Минкомсвязь предложила почти 400 сайтов для бесплатного пользования

Минкомсвязь опубликовала около 400 сайтов, которыми жители РФ смогут пользоваться бесплатно.

Минкомсвязь составила список сайтов, разделив их на 19 групп. Всего в список вошли 391 ресурс, который может редактироваться, но не чаще одного раза в неделю, заявили в ведомстве.

Проект выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина. 1 апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев доложил главе государства, что пилотный проект по "доступному интернету" запущен. Он добавил, что эксперимент поддержали пять крупнейших операторов связи, охватывающих 70% рынка услуг доступа в интернет для населения, среди них "Ростелеком", "Мобильные телесистемы", "Мегафон", "Вымпел-коммуникации", "ЭР-Телеком-холдинг".