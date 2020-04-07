Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

 ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате

ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате
Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

 Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

 ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате

ФСО: большинство россиян довольны образованием в традиционном формате
Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

 Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
3:30   7 Апреля 2020
Общество

Минкомсвязь предложила почти 400 сайтов для бесплатного пользования

Минкомсвязь предложила почти 400 сайтов для бесплатного пользования

Минкомсвязь опубликовала около 400 сайтов, которыми жители РФ смогут пользоваться бесплатно.

Минкомсвязь составила список сайтов, разделив их на 19 групп. Всего в список вошли 391 ресурс, который может редактироваться, но не чаще одного раза в неделю, заявили в ведомстве.

Проект выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина. 1 апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев доложил главе государства, что пилотный проект по "доступному интернету" запущен. Он добавил, что эксперимент поддержали пять крупнейших операторов связи, охватывающих 70% рынка услуг доступа в интернет для населения, среди них "Ростелеком", "Мобильные телесистемы", "Мегафон", "Вымпел-коммуникации", "ЭР-Телеком-холдинг".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#интернет #минкомсвязь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...