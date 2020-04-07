Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США сократят добычу нефти при необходимости.

На вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят об этом США, Трамп заявил, что данное решение нужно будет принять. По его словам, оно может быть как принято, так и отклонено.

Трамп отметил, что к нему лично с данным предложением пока не обращались. Он предположил, что сокращение добычи нефти произойдет автоматически, поскольку на рынке нет спроса.

В четверг в режиме видеоконференции должно состояться совещание стран ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти. По словам Трампа, он даст более конкретный ответ в четверг вечером.