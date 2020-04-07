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3:12   7 Апреля 2020
Общество

Трамп не исключил, что США сократят добычу нефти

Трамп не исключил, что США сократят добычу нефти

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США сократят добычу нефти при необходимости.

На вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят об этом США, Трамп заявил, что данное решение нужно будет принять. По его словам, оно может быть как принято, так и отклонено.

Трамп отметил, что к нему лично с данным предложением пока не обращались. Он предположил, что сокращение добычи нефти произойдет автоматически, поскольку на рынке нет спроса.

В четверг в режиме видеоконференции должно состояться совещание стран ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти. По словам Трампа, он даст более конкретный ответ в четверг вечером.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #нефть #опек

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