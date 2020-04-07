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2:50   7 Апреля 2020
Политика

Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

Главарь одной из банд ПНС получает в месяц $22 тысячи за вербовку детей

Главарь группировки "Абу Салим", которая находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, Абдулгани аль-Кикли получает зарплату в размере 22 тысяч долларов за свою нелегальную деятельность.

Аль-Кикли известен тем, что занимается вербовкой в ряды боевиков, причем зачастую в его руки попадают несовершеннолетние. Этот человек не остановится ни перед чем, чтобы усилить ряды своей же группировки. К слову, он также находится на зарплате у начальников из ПНС Ливии, которые щедро отваливают тому за устроенные провокации и поддержку в боевых действиях.

Примечателен и тот факт, что у аль-Кикли за плечами тюремный срок в 14 лет за организацию наркотрафика. Он также числится в списках ООН как особо опасный военный преступник.

Сегодня же главарь "Абу Салим" также занимается наркотрафиком, обеспечивает работу борделей. Кроме того, члены этой группировки получили незаконное право на "патрулирование улиц" и "охрану государственных учреждений", о чем сообщает ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #триполи #пнс

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