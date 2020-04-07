Министерство просвещения планирует запуск обучающего канала в связи с коронавирусом

Министерство просвещения рассказало о запуске образовательного телеканала для учащихся.

Спутниковая платформа "Триколор" вскоре будет транслировать обучающие материалы на отдельном телеканале, что позволит учащимся на время карантина не упустить важную информацию. Эту новость сообщило Министерство просвещения РФ.

"В самом Министерстве просвещения идет активная работа по подбору контента для телевидения", — пояснили в ведомстве.

Данный проект поможет многим удаленным регионам России, где плохой интернет-доступ, получать обучающие материалы в период самоизоляции. Спутниковая платформа дает шанс увеличить аудиторию на четыре миллиона пользователей.