Минобороны США тестирует вакцину от нового коронавируса

Американские военные специалисты начали тестирование вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил главврач объединенного комитета начальников штабов США Пол Фридрихс.

По словам генерала, тестирование вакцины уже началось. Однако это не означает, что она будет получена в ближайшее время.

Фридрихс отметил, что процесс тестирования вакцины займет не недели, а месяцы.

Испытания вакцины проводятся на животных, сообщил представитель Пентагона. Следующим этапом при тестировании будет проверка ее воздействия на добровольцах.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала дату начала тестирования российской вакцины от нового коронавируса. Оно запланировано на 29 июня 2020 года, в испытаниях будут участвовать 60 добровольцев.