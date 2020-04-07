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1:40   7 Апреля 2020
Общество

Страны ЕС учредят военную группу для борьбы с коронавирусной инфекцией

Страны ЕС учредят военную группу для борьбы с коронавирусной инфекцией

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил учредить в рамках внешнеполитической службы сообщества военную оперативную группу.

Испанский политик Жозеп Боррель и министры обороны стран-членов сообщества на пресс-конференции решили использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Глава дипломатии добавил, что оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО и в качестве дополнения к ней.

Как стало известно 2 апреля, Европейский союз выделит 100 млрд евро в качестве программы краткосрочного сохранения занятости населения, которая получила название SURE, из-за введенного карантина.

Распространение COVID-19 началось в прошлом году, в конце декабря. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Эта болезнь за несколько месяцев охватила 190 стран мира. Подробная и достоверная информация представлена на сайте стопкоронавирус.рф.

 

 

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Автор: Борис Нестеров
#нато #европейский союз #коронавирус

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